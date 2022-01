Harmincévesen máris szingli anyuka lett Emma Roberts

A színésznő három év után szakított gyermeke apjával.

Emma és kedvese Garrett Hedlund 2019 óta alkottak egy párt. Azután kezdtek randevúzni, miután Roberts véget vetett hétéves kapcsolatának filmbéli kollégájával, Evan Peterssel. A pár kapcsolata azonban kifulladt, és bár a pletykák szerint Garrett feleségül vette volna a színésznőt, az utóbbi hónapokban sokat veszekedtek, s végül a szakítás mellett döntöttek.

A Just Jared információi szerint ez néhány hete történt, de a továbbiakban is közös gyermekük boldogságát fogják szem előtt tartani, és az érdekében mindent megtesznek azért, hogy kapcsolatuk baráti tudjon maradni.

A családi üzelmekből is ismert 30 éves amerikai színésznő kisfia tavaly decemberben született meg, aki Rhodes nevet kapta, ami görögül annyit tesz: “ahol a rózsák nőnek”.

Hedlund egyébként különösen nehéz időszak elé néz, mivel egy 2020 elején történt autóbaleset miatt most perlik a károsultak. A színész állítólag ájultan csapódott egy piros lámpánál egy család autójában, melyben gyerekek is utaztak. A vétlen utasok közül többen maradandó sérülést szenvedtek, így most gondatlanság miatt kell majd bíróság elé állnia. Arról egyelőre nincs információ, mi okozta Hedlund eszméletvesztését a volán mögött.