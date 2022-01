Bár ez még gyerekkorában történt, az akció azóta is a vérében van.

Michael Bay már egészen kiskora óta tisztán látta a jövőjét. Sikeres rendező szeretett volna lenni, ezért egy napon, amikor Super 8-as házimozit forgatott petárdákat robbantott fel a szőnyegen egy játékvonat alatt.A tűzoltók szerencsére időben közbeléptek, de a kis Mike két hétig nem jutott petárdához szigorú szüleinek köszönhetően.

A gyermekkori szoros kötődés azonban megmaradt. Bay hosszú ideig szinte mindent felrobbantott a filmjeiben, gondoljunk csak a Transformers-opuszokra. A mester ráadásul nagyon szereti a valódi robbanásokat, tehát a számítógépes beavatkozást (CGI) csak korlátozott mértékben alkalmazza az utómunka során. A Tranformers: A bukottak bosszúja című darabja például így került be a Guinness Rekordok Könyvébe, mert addig egyetlen produkcióban sem repült a levegőbe az egész bonyolult díszlet élő színészek társaságában, csoda, hogy mindenki ép bőrrel megúszta.

Bay azonban változik, ahogy múlik az idő. Egyre inkább érdekli a jellemábrázolás, ezért mostanában kevesebbet robbant. A Pain & Gain című filmje például inkább a bűnözők lélektanával foglalkozik, és említésre érdemes a 13 óra: Bengázi titkos katonái című, súlyosan alulértékelt munkája is, ahol ugyan szintén sokat lőnek meg robbantanak, de nem ezen van a hangsúly, komolyan vehető történelmi opusz.

Bay azóta is az új úton halad. Rohammentő című filmjében két botcsinálta bankrabló történetét mutatja be, akik a balul sikerült akció után egy mentőautón menekülnek, a fedélzeten egy sebesült rendőrrel. Itt is sokat lőnek, meg minden borul és potyog, de a hangsúly már az emberi drámán, a karakterek motivációján és jellemfejlődésén van: a főszereplők Jake Gyllenhaal és Yahya Abdul-Mateen II. A konfliktus abból származik, hogy Mateen karakterének felesége súlyos beteg, de a műtét egy vagyonba kerül. A Gyllenhaal által játszott kemény bűnöző rábeszéli egy nagyszabású bankrablásra, amely biztosítaná a műtét fedezetét, de a vállalkozás természetesen rosszul sül el, így el kell döntenie, hogy a feleségét akarja-e megmenteni, vagy az általuk meglőtt rendőrt.

Az Ambulance-t hazánkban 2022. április 7-én tűzik műsorra a filmszínházak.