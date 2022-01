Eladó a villa, ahol Charles Manson követői lemészárolták az állapotos Sharon Tate-et

A kúria, ahol az egyik legkegyetlenebb Manson-gyilkosság történt, 85 millió dollárért került piacra.

Jeff Franklin, a Bír-Lak című sorozat egyik alkotója piacra dobta Beverly Hills-i otthonát. Jeff itt adott fogadást Bob Saget néhai komikus temetése után, hogy még utoljára megtöltse a házat élettel.

A forgatókönyvíró 2007-ben vásárolta meg mindössze 6 millió dollárért a kilenc hálószobás, 18 fürdőszobás villát, de tavaly Miamiba költözött, így idejét látta eladni a The Cielo Estate névű otthonát, ami egy brutális gyilkosság színhelyéül szolgált még 1969-ben – írja NY Post.

Charles Manson szektavezér három követője itt mészárolta le Roman Polański rendező nyolc hónapos terhes feleségét, a színésznő Sharon Tate-et és még három barátjukat, Abigail Folgert, Jay Sebringet és Wojciech Frykowskit.

Az épületet még a gyilkosság évében lebontották, a helyére pedig Richard Landry építész tervezte meg a most is látható kúriát. A főépületen található mozi, wellness részleg, edzőterem, fodrászszalon, billiárdterem és egy saját bár is. A hatalmas birtokon továbbá kialakításra került egy kültéri medence vízesésekkel, két jakuzzi, vízi csúszda, kinti bár, egy saját mesterséges barlang, egy koi-tó, egy különálló vendégház és egy 16 állásos garázs.