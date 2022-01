Elhunyt Meat Loaf - a Bat Out of Hell énekese 74 éves volt

Az énekes halálhírét a család is megerősítette.

Meat Loaf, ‘Bat Out of Hell’ Singer, Dies at 74 https://t.co/9TyeB8sk4v — Variety (@Variety) January 21, 2022

Hetvennégy éves korában elhunyt a legendás rockénekes, Meat Loaf. A Mirrornak a menedzsere erősítette meg a hírt, miszerint január 20-án, az énekes örökre eltávozott, felesége, Deborah mellette volt az utolsó pillanatokban.

A család egyelőre nem osztotta meg a halál okát, közleményükben a következőket írták:

“Tudjuk, hogy mennyit jelentett sokaknak, és igazán nagyra értékeljük azt a szeretetet és támogatást, amelyet kapunk tőletek, azután, hogy egy ilyen inspiráló művészt és fantasztikus férfit elvesztettünk. Szívéből a lelketekig… a rock örökké bennünk él!”

Meat Loaf “Bat Out off Hell” című 1977-es lemeze, minden idők egyik legsikeresebbje volt Amerikában, köszönhetően a 14 millió eladott példánynak.

Legismertebb slágere, az “I’d Do Anything for Love, amelyet 1994-ben két Grammy-díjat is elnyert. A 12 perces klip, egy Szépség és a Szörnyeteg történetnek is beillik, melynek utolsó három percében egy női hang is felcsendül, aki nem más, mint a Mrs Loud művésznéven emlegetett Lorraine Crosby, aki szintén ezzel a dallal lett világszerte ismert.

Érdekesség, hogy a videóban nem ő, hanem egy Dana Patrick nevű modell helyettesítette, az élő koncerteken pedig az akkor frissen Meat Loaf mellé került Patti Rousso énekelt.