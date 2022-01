Beadták a válást: Pamela Anderson elfogyasztotta az ötödik férjét is

A színésznő egy éve mondta ki az igent Dan Hayhurstnek.

A Baywatch sztárja egy évvel ezelőtt ment hozzá a testőréhez, az örökkön-örökké azonban nem adatott meg nekik.

A Page Six információi szerint Pamela és Dan Hayhurst beadták a válási papírokat. Anderson Kanadában indította el a jogi eljárást, ott ahol 2020-as szilveszteri esküvőjük óta éltek párjával a színésznő Vancouver Island- i birtokán.

“Pamela épp olyan autentikusan szeret, amilyen az élete. Ez egy karanténszerelem volt, ami kifulladt” – nyilatkozta egy ismerős a lapnak.

A pár kapcsolata nem volt botrányoktól mentes. Miután kiderült, hogy összeházasodtak, megszólalt Dan exe, aki Pamelát vádolta meg családja széthullásával. A Sunnak nyilatkozó Carey szerint még együtt élt Dannel és három közös gyermekükkel, amikor fény derült a viszonyra.

Pamela akkor úgy nyilatkozott, hogy Dan személyében rátalált az igazira és beteljesítette a sorsát, éppen ezért azon a családi birtokon mondták ki az igent, ahol Pam szülei is.

Anderson legelső férje Tommy Lee volt, akitől két fia is született, majd Kid Rocknak is kimondta az igent, később pedig kétszer is hozzáment Rick Salomonhoz. Legutóbb 2019-ben házasodott, akkor 12 napig volt Jon Peters felesége, de a rövid időre való tekintettel válásra nem volt szükség, elég volt érvényteleníteni a frigyet.