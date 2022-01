Katalin hercegné leánybúcsúja vadabb volt, mint gondolnánk

A hercegné különleges színpadi produkcióval készült a vendégek szórakoztatására.

Leánybúcsút tartani világszerte népszerű hagyománynak számít a leendő arák körében és ez alól a királyi család tagjai sem kivételek. Bár pontos részleteket nem tudni Katalin búcsújáról, így csak sejteni lehet milyen őrültségek történtek azon a bizonyos éjszakán, egy dolog azonban biztos: nem teapartival ünnepeltek Katalin nagy napja előtti este.

A Cosmopolitan cikke szerint, a történtekre a Girls Aloud egykori énekesnőjének, Cheryl Cole-nak az önéletrajzi könyvéből derült fény.

Mint kiderült, a leendő királyné nem akármilyen előadást tartott a meghívottaknak. Állítólag Katalin beöltözött Cherylnek és előadta az énekesnő 2009-es Fight For This Love című számát, méghozzá teljes mazsorett felszerelésben. Úgy tudni, még a koreográfiát is elsajátította a hercegné a teljes produkció kedvéért.

Cheryl egy évvel Vilmos és Katalin esküvője után, 2012-ben lépett fel II. Erzsébet gyémántjubileumi ünnepségén, a színfalak mögött pedig a herceg megemlítette az énekesnőnek, hogy „Tudja-e, hogy konkurenciája akadt?”. Állítólag Vilmos maga mesélte el Cherylnek a felesége leánybúcsúján történteket, de később Katalin testvérei, Pippa és James is megerősítették a sztorit.

Természetesen most az egész internet és rajongók hadserege követel fotót, videót, vagy bármit arról a bizonyos estéről, de sajnos nem túl valószínű, hogy a Buckingham-palota valaha is közreadna Katalin búcsújáról bármilyen felvételt.