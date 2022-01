Döbbenetes a különbség! Egymás mellett a 80-as évek és napjaink dívái

Bár titok éppen nem övezte, de az internet csak most döbbent rá, hogy a Szex és New York folytatásának színésznői közel ugyanolyan idős karaktereket alakítanak, mint a Golden Girls, azaz az itthon kevésbé ismert, azonban Amerikában órási népszerűséget elkönyvelő Öreglányok főhősnői.

A két sorozat első évadaiban a szereplők 47-55 év közöttiek, ránézésre azonban évtizedeknek tűnik a színésznők közti korkülönbség, melyet az alábbi két fotó illusztrál a legjobban. Az Öreglányok cím ez esetben igencsak leíró, pedig Dorothy (Beatrice Arthur), Blanche (Rue McClanahan) és Rose (Betty White) csak frizurájuk és a kosztümök miatt tűnnek korosodó nagymamáknak.

And Just Like That's Leading Ladies Are the Same Age as the Characters in The Golden Girls https://t.co/lZGKcRXfeQ

— People (@people) January 20, 2022