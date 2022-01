Cher edzésprogramja még a profikat is kikezdené

Nem csoda, hogy a 75 éves énekesnő korát meghazudtoló formában van.

„Nem gyenge idegzetűeknek való” – akár így is jellemezhetnénk Cher fitneszrutinját, amit a mai napig rendszeresen végig csinál. A programban hasizom edzés, wall sit, ami a combokban található négyfejű izmok erősítésére irányuló gyakorlat, zumba, jóga és fitnesz is szerepel – írja a People. Ezek hallatán semmi meglepő nincs abban, hogy Cher 75 évesen is ugyanolyan fitt, mint ötven évvel ezelőtt.

Az énekesnő nemrég vett részt a MAC kozmetikai cég kampányvideójában, rajongói pedig nem győzik hangsúlyozni, milyen fantasztikusan fest Cher a reklámban:

„Még mindig ugyanúgy sétál, mint fiatalkorában. Cher képtelen megöregedni? Egyszerűen csodálatos ez a nő!”

A kampány kapcsán az énekesnő őszintén mesélt jellegzetes koromfekete fürtjeiről is, és kijelentette, hogy őt bizony a világ sosem fogja ősz hajjal látni.

Az őszülés más lányoknál nem nagy dolog, de én nem vagyok rá vevő

– szögezte le a díva, aki szőkén, vörösen és ébenfeketén is hódított már karrierje során, ezen a jó szokáson pedig nem is kíván változtatni.

Ami a szépségápolási rutinját illeti, büszkén vállalja, hogy a mai napig is erősen sminkel, ami számára szórakozás, akit pedig zavar, annak azt üzenni, hogy keressen mást témát, amin tudja

köszörülni a nyelvét.

Cher azt is elárulta, hogy számára a szemeinek hangsúlyozása a legfontosabb, így a hosszú szempillákban látja a csáberőt.