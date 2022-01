Batman ellenségét körözi az autópályarendőrség - az üzenetet a teljes lakosság megkapta

Missouri Highway Patrol Accidentally Sends Out Alert About Batman and the Joker https://t.co/Ft1K1c6Pna

Jokert körözi Missouri Állam Autópályarendőrsége! A helyi erőknek jó a humora, azzal azonban nem számoltak, hogy a riadóztatási rendszer próbájakor az állam teljes lakosságát üzenetben figyelmeztetik a körözött járműre, ami feltételezhetően Batman ellenségéé, Jokeré.

Az üzenetben az alábbi volt olvasható:

Melyet nehéz lenne félreérteni, hiszen ez közvetlen utalás Tim Burton 1989-es filmjére, melyben Joker bandája épp ilyen járművel száguldozik.

Az üzenetben a rendszámot is feltüntetik, amin a “UKIDME”, azaz “szórakozol” felirat olvasható, mely újabb utalás az antihősre, akit az Oscar-díjas színész, Jack Nicholson tett halhatatlanná.

A hatóságok nem sokkal ezután újabb üzenetben tájékoztatták a lakosságot, hogy csupán tesztüzenetről van szó, és nincs riasztás.

This was meant to be a test message, THERE WAS NO ALERT. pic.twitter.com/VZMfEHI28c

— MSHP General HQ (@MSHPTrooperGHQ) January 18, 2022