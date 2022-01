Whitney Houston tíz évvel a halála után is történelmet írt

A Több, mint testőr betétdala megkapta a gyémánt minősítést.

Gyémántlemezzé nyilvánította Whitney Houston “I Will Always Love You” című kislemezét az Amerikai Hanglemezipari Szövetség (RIAA) – írja a Just Jared.

Gyémánt díjat azok a művészek kapnak, akiknek kislemezei vagy albumai elérték az eladott vagy streamelt 10 000 000 példányt.

Az új rekord egyébként a néhai díva negyedik gyémántalbuma. A Több, mint testőr filmzenei lemeze 18-szoros platinalemez lett, míg az 1985-ös Whitney Houston és az 1987-es Whitney is megkapta a gyémánt minősítést.

Azonban az „I Will Always Love You” az énekesnő első gyémánt kislemeze. Mariah Carey és Taylor Swift mellett Houston a harmadik női előadó, akinek gyémánt státuszú kislemeze és albuma is van.

A Több, mint testőr volt Whitney debütáló filmje, ami az „I Will Always Love You” című, eredetileg Dolly Parton dal feldolgozást 1992. november 28-án a Hot 100 toplista 1. helyére repítette. A dal 14 hetet töltött a slágerlista élén, és 3,1 millió példányban kelt el.

Houston minden idők legsikeresebb énekesnői közé tartozik 200 millió eladott albumával. A hatszoros Grammy-díjas popzenészt 2012-ben, 48 éves korában holtan találták egy Beverly Hills-i hotelszobában.