Neve Campbell nem akarta eltitkolni fia elől, hogy örökbe fogadták

A színésznő kisebbik gyermek még csak 3 éves, de már tisztában van a történetével.

A kilencvenes években nagy hullámokat vert Wes Craven rendező Sikoly című horrorfilmje, amely bár tökéletes műfaji darab, nem kevés irónia van benne. Neve Campbellnek óriási karriert nem sikerült befutnia Hollywoodban, de a horrorsztori állandó főszereplője lett, így a most debütált legújabb epizódban is visszatért.

Azonban a The Kelly Clarkson Show-ban nem csak a forgatásról esett szó, de Neve magánéletéről is, melyben 2018-ban hatalmas fordulat következett be. A színésznő és férje, a szintén színész JJ Feild ugyanis szülők lettek. A most 3 éves Raynort örökbefogadás útján vették magukhoz, a helyzet azonban nem titok kisfiuk előtt.

“Raynor számára ez az egész nem újdonság, tudja jól, hogy ő Cynthia pocakjában volt, és ő alkotta.”

Neve még a fiú megszületése előtt megkérte a szülőanyját, hogy készítsen össze egy albumot képekkel levelekkel, melyek róla mesélnek, és amik szerinte sokat segítettek abban, hogy Ryanor érzi, őt a kezdetektől fogva mindenki szerette.

A sztárpárnak egyébként van egy közös fia, Caspian, aki most 9 éves, és rajong a kisöccséért.

Campbell elmondása szerint kétgyermekes anyukaként sosem unatkozik, ellenben nagyon várta, hogy hosszú évek után ismét együtt forgasson Courteney Cox-szal és David Arquette-tel. Arra azonban nem számított, ami a felvételeken történt.

A színésznőnek volt egy jelenete, amiben egy medve üldözte, de porszem került a gépezetbe.

Mézbe mártották a kezem és azt mondták fussak a szikláig, ott álljak meg, nyújtsam ki a kezem és a medve megfog állni lenyalogatni a mézet a kezemről, csakhogy a medve nem lassított. Megragadott a lábamnál fogva és végighúzott az erdőn. Az egész stáb ledermedt.

Neve végül kisebb sérülésekkel megúszta a támadást, miután az összezavarodott medvét elkergették a színésznő közeléből.