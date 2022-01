Napvilágot látott az egyik utolsó kép Betty White-ról

A néhai színésznő asszisztense a komika 100. születésnapján osztotta meg a fotót.

Ezen a különleges napon szerettem volna megosztani ezt a fotót Bettyről. 2021. december 20-án készült és talán ez az egyik legutolsó kép róla. Sugárzóan szép és boldog volt aznap, ahogy mindig

– írta Kiersten, Betty asszisztense Facebook bejegyzésében, ami hosszú idő óta az első poszt volt a színésznő közösségi oldalán – írja a PageSix.

A hollywoodi csillag, 2021. december 31-én hunyt el otthonában, két héttel a századik születésnapja előtt. A legendás színésznő a média úttörője volt, a leghosszabb karriert futotta be a női színészek között, az elmúlt 80 évben több sorozatban és filmben is szerepelt, első karakterét 1939-ben formálta meg. Egyik leghíresebb szerepét az Öreglányok (The Golden Girls) című sorozatban

alakította, ahol Rose Nylund karakterét formálta meg 1985 és 1992 között.

Betty halálával kapcsolatosan szárnyra kaptak olyan hírek, miszerint a koronavírus emlékeztető oltása miatt hunyt el, de a TMZ elsőként tudatta a nyilvánossággal a filmcsillag halálának valódi okát, amit halotti bizonyítványán cerebrovaszkuláris eseményként jelöltek meg, azaz agyvérzés lépett fel nála, hat nappal halála bekövetkezte előtt.