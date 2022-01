Kihagyhatatlan videó! Will Smith megtáncoltatta a 85 éves édesanyját

Nincs is jobb alkalom egy jeles szülinapnál egy kis Whitney Houstonhoz.

Will Smith édesanyja nagy mérföldkövet ünnepelt, betöltötte ugyanis a 85. életévét. És mi is lett volna stílusosabb az 53 éves színésztől, mint hogy az alkalomból a táncparkettre viszi szeretett édesanyját, és ropja vele Whitney Houston “I Wanna Dance With Somebody” című slágerére.

A jó hír, hogy a rögtönzött partiról videó is készült, mely alapján állíthatjuk, hogy Caroline Bright majd kicsattan, és akár tíz évet is letagadhatna korából.

“Ma 85 éves! Boldog szülinapot anyu. Táncoljunk el együtt a 100. szülinapodig” – írta Will az Instagramjára hétfőn posztolt felvételhez.

A színész memoárja két hónappal ezelőtt jelent meg, melyben részletesen mesél édesanyjához fűződő szoros kapcsolatáról.

A sztár két évig dolgozott a visszaemlékezésein, amely a Will címet kapta. Az életrajzi kötet egy olyan ember történetét meséli el, aki megbirkózott az érzelmeivel, és példájával másoknak is segíthet. Smith a könyv megírásához társszerzőként Mark Mansont hívta meg.

A színész hollywoodi karrierje az 1990-es évek elején kezdődött a Kaliforniába jöttem című vígjátéksorozattal. Később olyan filmek sztárja lett, mint A függetlenség napja, a Legenda vagyok, az Ali vagy a Men in Black – Sötét zsaruk.

1997 óta él házasságban Jada Pinkett Smith színésznővel. Két gyermekük, a 22 éves Jaden és a 20 éves Willow szintén színészként és énekesként is ismert. Első házasságából Smithnek egy fia született, Trey Smith.