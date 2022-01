Jim Carrey: 60 éves vagyok és szexi

Különleges szülinapi videóval emlékezett meg a nagy napról.

It’s ma birthday! Whoohoo! I’m old but I’m gold! I Love you all!!! pic.twitter.com/WvFtbMty80 — Jim Carrey (@JimCarrey) January 17, 2022

Betöltötte a hatvanat Jim Carrey, aki születésnapján is hozta a kötelezőt és egy humoros videóban összegezte az estéjét:

“Hatvan vagyok és szexi. Ma este pedig tejszínes kukoricával és őszibarackpürével ünneplek”.

A poszttal persze nem is lehetne hűebb önmagához, a gumiarcú jelző még mindig illik rá.

Carrey már kisgyerekként órákon keresztül grimaszolt a tükör előtt, a középiskolájában rendszeresen szórakoztatta diáktársait előadásaival, a tanárok végül nyugalmuk érdekében a tanítási nap végén adtak neki erre pár percet.

A kanadai színész karrierjét humoristaként kezdte, egy klubbeli fellépésén figyelt fel rá a komikus Rodney Dangerfield, aki szerződtette országjáró műsorába.

A Csak egy harapás forgatásán barátkozott össze a Dayans fivérek egyikével, ennek köszönhetően lett a testvérek In Living Colors című szkeccs-vígjáték sorozatának egyetlen fehér szereplője.

A nagy áttörést az 1994-es év hozta meg számára, ekkor került a mozikba a kritikusokat megosztó, de a közönség körében elsöprő sikert arató Ace Ventura: Állati nyomozó, a hasonlóan megosztó Dumb és Dumber: Dilibogyók, illetve A maszk című vígjáték, amelyben Cameron Diaz oldalán játszott.

Bár a filmért Arany Málnára is jelölték, nem kellett sokat várnia a kritikusok elismerésére. A The Truman Show című szatirikus vígjáték-dráma filmben nyújtott alakításával sikerült bebizonyította színészi sokoldalúságát. 1999-ben Andy Kaufman komikust alakította az Ember a Holdon című filmben, amely ugyan nem lett hangos siker a mozikban, de megkapta érte második Golden Globe-díját.

Az utóbbi évtizedben szerepelt többek között A fantasztikus Burt Wonderstone (2013), a Dumb és Dumber kettyó (2014), a Sötét bűnök (2016) című filmekben, legutóbb a japán videójáték alapján készült Sonic, a sündisznó című filmben alakította a főgonoszt és elismerő kritikákat kapott. A film második része áprilisban kerül a mozikba.

Carrey-ről 2017-ben két dokumentumfilm is készült róla, a Jim and Andy az Ember a Holdon forgatása során a színfalak mögött játszódó dráma krónikáját mutatja be. A Színre volt szükségem hatperces filmben vallott először arról, hogy a festészettel és a szobrászattal foglalkozik szabadidejében. Twitterén rendszeresen osztja meg követőivel nem egyszer botrányosra sikerült politikai karikatúráit, amelyekből 2018-ban önálló kiállítása is nyílt. 2020-ban jelent meg A Memoirs and Misinformation című félig önéletrajzi regénye.