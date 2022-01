Ed Sheeran hasonmás került elő a múltból

Nincs két egyforma ember, vagy mégis? Egy dán fiatalember legalábbis megvan győződve arról, hogy nagynénikéje a 30 éves énekes testében reinkarnálódott, ugyanis a fotóikat egymás mellé téve megdöbbentő a hasonlóság kettejük között – írja a Mirror.

Eduard Hromkovič egy családi összejövetel alkalmával fedezte fel, hogy néhai dédnagynénje ugyanúgy néz ki, mint napjaink egyik leghíresebb popsztárja.

Can you see the resemblance?https://t.co/RIV98SoHpW

— Suffolk Live (@SuffolkLive_) January 15, 2022