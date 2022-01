A szklerózis multiplexszel diagnosztizált Christina Applegate-nek csak egy kívánsága van

A rajongóinak árulta el, mi a kitűzött célja 2022-re.

Christina Applegate Shares Her 2022 Goal: ‘Cure for MS’ https://t.co/1IEsZ3nHNs — People (@people) January 15, 2022

Sokkolta a rajongókat augusztusban a hír, miszerint szklerózis multiplexet állapítottak meg Christina Applegate színésznőnél, aki Twitterén nyílt meg a betegségével kapcsolatosan.

A színésznő azóta ritkán beszél állapotáról, de amikor a minap kérdezhettek tőle élőben a rajongói, elárulta, a 2022-es évben a gyógyulását tűzte ki célul – írja a People magazin.

A sclerosis multiplexet autoimmun betegségnek tartják, mivel ez egy olyan állapot, amelyben az immunrendszer idegenként azonosítja a szervezet saját anyagait és megtámadja azokat. Jelenleg nincs rá gyógymód, azonban rengeteg módszer van, amivel javítható a beteg állapota.

Vélhetően Christina is ezekben bízik, ahogyan barátnője és kolléganője, Selma Blair is rengeteget javult, miután őssejt-transzplantációt hajtottak végre nála és kemoterápiát is kapott.

Christina az elmúlt évtizedek alatt több súlyos betegséggel megküzdött már, 2008-ban mellrákkal diagnosztizálták, majd kettős masztektómia után, egy rákra hajlamosító gén miatt petefészkeit is eltávolították 2017-ben. Mindemellett súlyos alvászavarral és a korai menopauzával is diagnosztizálták korábban.