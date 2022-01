Új oldalát mutatja meg Károly herceg

Az eddigi legnagyobb akvarellkiállításon a festészetrajongó Károly herceg a művészet helyreállító előnyeit ismertette, mondván, hogy „egy másik dimenzióba visz át”. A kiállítás a londoni belgraviai Chelsea Barracksban található The Garrison Chapelben nyílt meg, és február 14-ig ad otthont a herceg alkotásainak – írja a CNN.

Károly hercegről csak kevesen tudják, de világéletében imádott festeni. Már egészen fiatalkorában elkezdett foglalkozni a művészettel, és nagyon úgy tűnik, hogy van is hozzá tehetsége, ugyanis a trónörökös 79 legjobban sikerült akvarellje lesz megtekinthető a kiállításon.

„Teljes mértékben azért fogtam hozzá a festészethez, mert a fotózást kevésbé találtam kielégítőnek. Egyszerűen, elsöprő késztetést éreztem arra, hogy akvarell segítségével fejezzem ki, amit látok. Persze hamar rájöttem, milyen hihetetlenül nehéz jól festeni egy ilyen spontán közegben, és visszatekintve az első vázlataimra, amelyeket készítettem, még engem is megdöbbentett, mennyire rosszak” – fogalmazott Károly herceg.

A kiállítás számos földrajzi területnek szentelt tereket tartalmaz, mint például a skót hegyek és a kelet-afrikai ország, Tanzánia, amely Károly herceg egyik kedvenc festőhelye. A Franciaországról szóló rész túlnyomórészt Provence régióból származó jeleneteket tartalmaz.

