Felismeri Jennifer Anistont smink nélkül és kócosan?

A színésznő megmutatta, milyen az, amikor nincs a toppon.

Egy Jennifer Anistont kérek! Összeszámolni is nehéz lenne, hányan ültek be ilyen felkiáltással a fodrászaik székébe az elmúlt évtizedekben. Aniston majdnem olyan híres mindig kifogástalan frizurája miatt, mint filmszerepei okán. Az elmúlt években majdnem 50 különböző fazont vonultatott fel, tökéletes kivitelben. A színésznő tépett frizurája a Jóbarátokban a mai napig ikonikusnak számít, sőt, a hajtrendek tekintetében, saját korszakot képvisel.

Azonban még a színésznőnek sem mindig tökéletesen selymes, rakoncátlan tincsektől mentes a frizurája. Jen a minap Instagram oldalán mutatta meg, hogy az ő ikonikus haját is begöndöríti a magas páratartalom, amit bizony nem félt megmutatni. Ahogyan azt sem, hogy mutat 52 évesen smink nélkül. Semmi ijesztőre nem kell gondolni, Aniston épp olyan üde, mint mindig, sőt, természetesen talán még fiatalosabbnak is hatnak a vonásai.

A poszt egyébként ezúttal is része új, Lolavie nevű saját hajápoló kollekciója promóciós kampányának, melyet tavaly hívott életre. A termékek egyébként pozitív kritikákat kaptak, olyannyira, hogy Jennifer exférje, Justin Theroux is csak dicséri a kimosást nem igénylő hajbalzsamot, amit most már ő is állandóan használ.