Életműdíjjal jutalmazzák Lionel Richie-t

Lionel Richie kapja idén az amerikai Kongresszusi Könyvtár könnyűzenei elismerését, a Gershwin-díjat - közölte csütörtökön az intézmény.

A popzenész március 9-én Washingtonban veheti át a díjat egy ünnepség keretében. A PBS, az Egyesült Államok közszolgálati televíziós csatornája május 17-én sugározza a koncertet.

“Ez egy valódi, életre szóló megtiszteltetés, hálás vagyok, hogy megkaphatom a Gershwin-díjat. Büszke vagyok, hogy csatlakozhatok a korábbi díjazottakhoz, akiket tisztelek és akiknek rajongok a zenéjükért”

– fogalmazott közleményében Lionel Richie.

A Kongresszusi Könyvtár George és Ira Gershwin emléke előtt tisztelegve adományozza életműdíjként a Gershwin-díjat (Gershwin Prize for Popular Song), amelynek korábbi kitüntetettjei között van Willie Nelson, Carole King, Stevie Wonder, Paul Simon, Paul McCartney, Tony Bennett, Gloria Estefan, Smokey Robinson, a Burt Bacharach-Hal David dalszerzőpáros és Billy Joel is.

Lionel Richie nevéhez olyan nagysikerű slágerek fűződnek, mint az All Night, az Endless Love, a Lady, a Hello, a Penny Lover, a Truly és a Stuck on You. Michael Jacksonnal közösen írta a We Are the World című zenetörténeti jelentőségű slágert.

Szólókarrierje előtt alapító tagja volt az 1970-es években népszerű Commoders funky-soul bandának, mely olyan slágereket jegyzett, mint a Three Times a Lady, a Still és az Easy.

Richie négy Grammy-díjat és egy Oscar-díjat nyert, 2016-ban a MusicCares Alapítvány az év emberének választotta. 2017-ben a Kennedy Központ életműdíját is megkapta.

Carla Hayden, a Kongresszusi Könyvtár vezetője Lionel Richie-t inspiráló előadónak nevezte, aki segített “megerősíteni a nemzetközi kapcsolatokat”.