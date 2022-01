Régészek egy csapata kétszáz római kori érme kincsesládáját fedezte fel Spanyolország északnyugati részén egy élelemre vadászó borz segítségével.

A ritka leleteket 2021 áprilisában fedezték fel Asztúria régióban a Bercio La Cuesta barlangban. A pénzérméket a fészekből ítélve egy borz áshatta ki, ami élelmet keresett 2021 januárjában, amikor is hatalmas hóvihar pusztított Spanyolország északi részén – számolt be a madridi egyetem a Journal of Prehistory and Archaeology című folyóiratban.

A tudósok összesen 209 érmét találtak a késő római korból – némelyik akár Krisztus után 400-ra is tehető.

A borzfészekben 90 darab érmét találtunk, majd a barlang feltárásakor további 119-re bukkantunk. Mivel a leletek a Nyugatrómai Birodalom bukásának idejéből származnak feltételezhető, hogy a kincseket a barbárok elől menekülők rejthették el

– számolt be Alfonso Fanjul a kutatás vezetője, aki hozzátette, hogy a felfedezés az eddigi legnagyobb római kori kincslelet, amit Spanyolországban találtak.