Az eljegyzési gyűrűk Rolls-Royce-ával kérték meg Megan Fox kezét

A 35 éves színésznő egy évvel a válása után, kész újra oltár elé állni.

Megan és Machine Gun Kelly kapcsolatát sok mindennek lehet nevezni, de éppenséggel átlagosnak semmiképp. Amerika egyik legfelkapottabb sztárpárjának számítanak, és ezt megbotránkoztató, vagy nem túl szokványos stílusuknak köszönhetik.

Bár nem jósoltak kettejüknek nagy jövőt a sajtóban, a szerelmesek bebizonyították, hogy komolyak a szándékaik, amit legfrissebb eljegyzésükkel koronáztak meg – írja a PageSix.

Az örömhírt a pár mindkét tagja Instagramon osztotta meg a követőivel, Machine Gun Kelly posztjából pedig kiderült, hogy a zenész igen jó ízléssel rendelkezik, már ami a gyűrűválasztást illeti. A rocksztár elárulta, hogy a smaragd jelképezi Megant, míg a szív gyémánt másik fele őt.

A pár 2020 márciusában találkozott a Midnight in the Switchgrass forgatása közben, nem sokkal azután, hogy Megan bejelentette a médiában válását Brian Austin Greentől, akivel három gyermeküket továbbra is közösen nevelik.