Kanye West rájött, hogy szerezheti vissza Kim Kardashiant

A változás a terve kulcsa, amihez vélhetően már túl késő.

Kim Kardashian fürdik a boldogságban, mióta Pete Davidson az új párja, pár napja pedig úgy tűnt, végre Kanye West is felfogta, hogy neki is tovább kell lépnie. A múlt héten már a 31 éves színésznő, Julia Fox társaságában vacsorázott, a Page Six pedig biztos forrása alapján már azt állítja, hogy itt bizony szerelemről van szó.

“Igen, Julia és Ye egy párt alkotnak. Mindketten most vannak túl egy kapcsolaton, és egymást segítik a gyógyulásban”

– nyilatkozta a bennfentes a lapnak.

Most azonban a People magazinnak nyilatkozó bennfentes beavatta az olvasókat Kanye legújabb terveibe, aki hajlandó lenne megváltozni exfelesége kedvéért, annak reményében, hogy ezen gesztusokkal visszaszerezheti. Ez egyébként nem jelenti azt, hogy ne randevúzna tovább Juliával, csupán a globális tervében még mindig Kim a végcél.

“Nem fér bele neki egy új komoly kapcsolat” – szögezte le a rapper egy ismerőse.

Hogy mit szól ehhez a Csiszolatlan gyémánt című filmmel hírnevet szerző Julia, akit alakításáért a 2019-es Gotham Awardson az Év felfedezettjének jelöltek, azt nem tudni, de nem kizárt, hogy ilyen feltételek mellett Westnek hamarosan nem lesz kivel eltöltenie a magányos napjait. Nem úgy tűnik, hogy Julia az a “ha nincs ló, jó a szamár is” típusú nő volna.