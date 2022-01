Keanu Reeves nem sajnálta a pénzt, hogy meglepje a barátait

Azt akarta, hogy mindenki vele legyen új filmje premierjén, akik segítették és támogatták őt karrierje során.

Keanu Reeves Treated His Friends to Celebration for Matrix: Resurrections Premiere: 'He's Epic' https://t.co/1sjvqEY2u8 — People (@people) January 11, 2022

Keanu Reeves a legnagylelkűbb színész manapság, ez a jelző szinte már összeforrt a nevével, elég ha csak a múlt heti felajánlására gondolunk, amikor is a Mátrixból származó bevételének 70 százalékát eladományozta rákkutatásra.

Most a John Wick-filmek rendezője, Chad Stahelski árulta el, hogy Keanu a Mátrix: Feltámadások december 18-i premierjére magánrepülővel vitte el közeli barátait, családtagjait, sőt, harcművész tanárát, Dzsúdzsucu edzőjét, de sminkesének, fodrászának és dublőreinek is jutott hely a gépen, akik utána mind ott lehettek Keanuval a San Francisco-i bemutatón. A színész nem csak az utazás költségeit állta, de a luxusszállodát is az ott-tartózkodás idejére, és még egy premier utáni ebédre is meghívott mindenkit.

Nem csoda tehát, hogy Keanut úgy tartják számon, mint Hollywood egyik leginkább két lábbal a földön járó sztárját. Egyszer egyik rajongója kapcsán került a címlapokra, amikor is csak azért vett magának egy gombóc fagyit, hogy a lánynak aláírhassa a blokkot, nemrég pedig a John Wick negyedik részének forgatása befejeztével hálája jeléül egy egyedi gravírozású Rolex Submariner karórát ajándékozott minden kaszkadőrjének.