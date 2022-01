Süteményversenyt hirdet a Buckingham-palota Erzsébet királynő tiszteletére

Keresik az új, II. Erzsébetről elnevezett legfinomabb desszertet.

Kimondani is hihetetlen, de Erzsébet királynő 69 éve ül a brit trónon, idén pedig már platina jubileumot ünnepel, ennek tiszteletére pedig országszerte keresik a legfinomabb süteményt, amit aztán az évforduló alkalmából róla neveznek majd el – írja a People.

A Buckingham-palota kiírása szerint, egy vadonatúj desszertet keresnek, a versenyre pedig minden 8 és annál idősebb állampolgár jelentkezhet saját receptjével. A döntőbe öt desszert kerül be, amelyeket a zsűri tagjai, Dame Mary Berry, a Great British Bake Off korábbi zsűritagja, Monica Galetti, a MasterChef: The Professionals zsűritagja és Mark Flanagan, a Buckingham-palota főszakácsa értékelnek majd.

Az eredményhirdetés után a győztes receptet a publikum számára is elérhetővé teszik, valamint a jubileumi hétvége során, az ország minden éttermében meglehet majd kóstolni.

A II. Erzsébet tiszteletére tartott ünnepség februárban veszi kezdetét és egészen június 5-ig tart majd. A több mint négy hónapig tartó rendezvénysorozat részeként megtartják többek között a Trooping the Colourt (a királynő születésnapjára rendezett éves nyilvános ünnepséget), a hálaadó istentiszteletet a Szent Pál székesegyházban, a lovas Derbyt az Epsom Downsban, valamint a “Platinum Party at the Palace” elnevezésű élő koncertet is.