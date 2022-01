Otthonában adott életet ikreinek a plus size modell

Ashley Graham nagyon várta gyermekei érkezését, miután egy héttel tovább hordta őket a szíve alatt.

Double congrats! Ashley Graham welcomed twin baby boys — at home — with husband Justin Ervin. https://t.co/zVLBFpu7jU — Entertainment Weekly (@EW) January 10, 2022

Ashley Garahm hivatalosan is háromgyermekes édesanya! A modell, aki a múlt hét elején lépett a 40. hétbe ikreivel, minden fortélyt bevetett annak érdekében, hogy meginduljon nála a szülés, így aztán pénteken meg is érkeztek a fiúk, akiknek nevét egyelőre még nem jelentette be.

“Justin és én nagyon izgatottak vagyunk, hogy megoszthatjuk veletek a hírt, megérkeztek az iker fiaink. Ma kora reggel születtek otthon, boldogok és egészségesek. Most adok magamnak egy kis időt a gyógyulásra, és hogy együtt legyünk a férjemmel és a három fiúnkkal, de tényleg alig várom, hogy mesélhessek nektek”

– írta ki közösségi oldalán Ashley, aki az első fotót és otthon szülésének történetét későbbre tartogatja.

A plus size modell júliusban egy kismamafotóval tudatta a gólyahírt, néhány héttel később pedig a nagy meglepetésről is beszámolt, miszerint ikreket vár.

A domborulatairól híres manöken az egész terhességét alaposan dokumentálta követői számára, megmutatva testének minden apró változását, sok kismamának segítve ezzel saját testük elfogadását. Vélhetően ez a későbbiekben sem lesz máshogy, így a szülés történetéről is őszintén fog vallani közösségi oldalán.

Ashley és férje, Justin Ervin első gyermeke, Isaac 2019 januárjában született meg.