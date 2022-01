Öngyilkos lett a világhírű énekesnő 17 éves fia

Sinead O’Connor’s 17-year-old son, Shane, was found dead in Ireland. https://t.co/r1i0Xnibln

Fiát gyászolja Sinead O’Connor énekesnő. A 17 éves Shane önkezével vetett véget az életének, melyet az énekesnő közösségi oldalán is elismert – írja a Billboard.

„A gyönyörű fiam, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, életem fénye, úgy döntött, hogy ma véget vet földi szenvedésének, és most már Istennel van. Nyugodj békében, és kérem senki ne kövesse a példáját. Az én kisbabám. Annyira szeretlek. Nyugodj békében!”

– írta közösségi oldalán az 55 éves sztár, nem sokkal azután, hogy fia eltűnt.

O’Connor és a népzenész, Donal Lunny fia, Shane csütörtökön szökött meg egy kórházból Írországban, Dublin közelében, keresését pedig azonnal meg is kezdte az ír rendőrség. Egyelőre bővebb információ nem áll rendelkezésre azzal kapcsolatban, a fiú miért vette el az életét, de édesanyja sejthette, mire készül, mert Twitter oldalán keresztül kérlelte a fiát, hogy ne tegyen kárt magában.

