Az Olsen ikrek megindító sorokkal búcsúznak Bob Sagetettől

Így gyászolják a 65 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt színészt kollégái.

Vasárnap holtan találták hotelszobájában a komikust, Bob Sagetet, akit legtöbbet a Bír-Lak című sorozat Danny Tannereként ismertek. A 65 éves színész halálának okát egyelőre nem közölték, egyelőre a család is az igazságügyi orvosszakértő szakvéleményét várja.

A színészről sorra emlékeznek meg közösségi oldalaikon kollégái. Az elsők között törték meg a csendet, az Olsen ikrek, Mary-Kate és Ashley, akik a már említett sitcomban Saget lányait alakították 1987 és 1995 között.

„Bob volt a legszeretetteljesebb, legegyüttérzőbb és legnagylelkűbb ember. Mélységesen elszomorít, hogy már nincs velünk, de tudjuk, hogy továbbra is bennünk él, és tiszteletteljesen kísér minket tovább az utunkon, mint mindig”

– írta a ma már divattervezőként tevékenykedő Mary-Kate és Ashley a People magazinnak megosztott nyilatkozatában.

“Sohasem lesz még egy olyan barátom, mint ő”

– ezt már John Stamos írta, aki szintén együtt játszott vele a Bír-lak című sorozatban.

“Nem találok szavakat. Bob volt az egyik legjobb ember, akit ismertem. Nagyon szerettem!”

– osztotta meg fájdalmát Candace Cameron Bure, aki szintén Saget lányát játszotta a sorozatban.

“A szívem összetört. Szeretlek Bob, örökké a testvéred, Dave.”

– emlékezett meg kollégájáról Dave Coulier, aki Joey Gladstone-t alakította a szériában.

Saget a színészkedés mellett alkalmanként rendezett is, az HBO számára a Mocsok macsók meséit forgatta, és a Bérbosszú Bt. – Megfizetünk, ha megfizetnek című vígjátékot is ő készítette. Az 1996-ban forgatott Reménysugár című filmje, amelyet producerként és rendezőként is jegyzett, kritikai elismerést is kapott.

Első házasságából, amelynek 1997-ben lett vége, három lánya született. Második felesége, 2018-tól Kelly Rizzo volt.