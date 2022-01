A Betty White-kihívás – új trend hódít az interneten

A legendás, 99 évesen elhunyt komika előtt tiszteleg a legújabb kihívás, ami Betty 100. születésnapján veszi kezdetét.

What is the 'Betty White Challenge' sweeping the internet? https://t.co/OUOoWKdofa pic.twitter.com/Xv8gilOAis — New York Post (@nypost) January 6, 2022

A színésznő életútja kétségtelenül inspirációt nyújt a fiatal generációk számára és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az internet új őrülete, a Betty White-challenge. Miről is szól ez pontosan?

Az Öreglányok kortalan komikája köztudottan nagy állatbarát volt, a veszélyeztetett fajok megmentésén és a Los Angeles-i állatkert körülményeinek javításán dolgozott, mindemellett pedig számos egyéb állatvédelmi szervezetet is támogatott, ez az öröksége pedig most tovább él a közösségi média erejének hála – írja a NY Post.

A virtuális esemény január 17-én veszi kezdetét, azon a napon, amikor Betty White betöltötte volna 100. életévét. A kihívás arra kéri a rajongókat és mindenkit, aki szívügyének érzi az állatok sorsát, hogy Betty nevében adományozzanak 5 dollárt egy általuk választott menhelynek vagy állatmentő alapítványnak.

A hollywoodi csillag, 2021. december 31-én hunyt el otthonában, két héttel a századik születésnapja előtt. A legendás színésznő a média úttörője volt, a leghosszabb karriert futotta be a női színészek között, az elmúlt 80 évben több sorozatban és filmben is szerepelt, első karakterét 1939-ben formálta meg. Egyik leghíresebb szerepét az Öreglányok (The Golden Girls) című sorozatban alakította, ahol Rose Nylund karakterét formálta meg 1985 és 1992 között.