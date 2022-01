Nicolas Cage 57 évesen ismét apa lesz

A színész 30 évvel fiatalabb felesége babát vár.

Nicolas közel egy éve állt oltár elé, akkor immáron ötödszörre. Választottja, a 27 éves Riko Shibata mellet pedig egyelőre minden a legjobb úton halad, a People magazin értesülése szerint ugyanis érkezik első közös gyermekük. További részleteket nem tudni, így a baba nemét, és azt sem, mikorra várja a sztárpár a picit.

A pár Japánban ismerkedett meg egymással közös ismerősök révén, amikor Cage ott forgatta a Prisoners of the Ghostland című filmjét. A románc hamar komolyra fordult, amit tavaly februárban, Cage édesapjának születésnapján egy Las Vegas-i esküvővel pecsételtek meg. A ceremónia meglehetősen rendhagyó volt, hiszen a menyasszony a japán popduó, a Kiroro egyik dalára sétált be, az egész hangulat ráadásul a Drakula-filmet idézte, így pedig annyira nem is meglepő, hogy a menyasszony feketében mondta ki az igent.

A kapcsolatuk egyébként bővelkedik a bizarr részletekben, hiszen Cage nem sokkal megismerkedésük után rögtön egy saját magának építtetett sírbolthoz vitte el kedvesét randijukon a New Orleans-i St. Louis temetőben. Eljegyzésük története sem szokványos, hiszen Riko fekete gyémántra vágyott, amit Cage örömmel fel is kutatott számára, majd csomagküldő szolgálat segítségével el is juttatta azt szívszerelméhez, nyélbe ütve ezzel az eljegyzést.

A pár különös szokásai ellenére nem a bulvárlapok címlapján éli az életét, az első hivatalos címlapfotó is tavaly októberben debütált róluk a Flaunt magazinnak, ahogyan az első közös vörös szőnyeges eseményükre is őszig kellett várni, amikor is együtt jelentek meg a GQ magazin Az év férfija gáláján.