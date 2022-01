Megöregedtek a Szex és New York sztárjai? Már Kristin Davis sem a régi

A sorozat Charlotte Yorkja megelégelte a rajongók támadását, interjúban fejtette ki véleményét az őt és kolleganőit ért kritikákról.

A Szex és New York sztárjai a folytatás megjelenése óta számtalan alkalommal váltak célponttá az internet kereszttüzében, a nézők ugyanis nehezen tudják elfogadni a tényt, hogy a kétezres évek szexi színésznői ma már közelebb állnak a hatvanhoz, ami külsőjükön is meglátszik.

Borzasztó stresszes tud lenni az öregedés, ha folyamatosan a sokkal fiatalabb önmagadhoz hasonlítanak. Ha átlagos életet élnénk, jól éreznénk magunkat a bőrünkben, de mi színésznők vagyunk, ami célponttá tesz minket és sokan úgy érzik, hogy ez felhatalmazza őket arra, hogy a külsőnk minden egyes porcikáját kielemezzék

– nyílt meg érzéseiről Kristin Davis a minap.

Kristin, Sarah Jessica Parker és Cynthia Nixon folyamatosan kinézetükkel kapcsolatos megjegyzéseket kapnak, mióta az HBO Max rebootjának első forgatási fotói felkerültek az internetre – írja a PageSix. A három színésznő a rosszindulatú kritikák ellenére, büszkén viselik az idő jeleit, a ráncokat és az őszi dérbe átforduló hajkoronájukat is.

A legtöbb támadást azonban egyértelműen a Szex és New York sztárja, Sarah Jessica Parker kapta, akiről pár hónapja egy előnytelen lesifotó került fel a közösségi médiára. A színésznőnek persze több se kellett és pár mondatban osztotta ki a nemtetszésüknek hangot adó névtelen „rajongókat”, akik szerint kezdenie kellene magával valamit, mert egyre rosszabbul néz ki.

Túl sok ránca van, nem elég ráncos. Olyan érzés, mintha az emberek nem akarnák, hogy magabiztosan érezzük magunkat a bőrünkben. Mintha élveznék, hogy fájdalmat okozhatnak azoknak, akik úgy döntöttek, hogy engednek az élet törvényeinek és hagyják, hogy az öregedés jelei megmutatkozzanak a testükön. Senki nem tökéletes, én sem. Ez vagyok én, így nézek ki, mégis mit tehetnék? Hagyjam abba az öregedést? Tűnjek el?

Sajnos a Szex és New York háza táján nagyobb gondok is felmerültek, a Mr Biget alakító Chris Nothot négy nő is megvádolta szexuális erőszakkal nem sokkal a sorozat debütálása után, a készítők ezért kénytelenek voltak drasztikus lépésre szánni magukat.