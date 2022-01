Még nincs vége? Hónapokkal a szakítás után, újra együtt látták Camila Cabellót és Shawn Mendest

Az egykori gerlepárt kutyasétáltatás közben csípték el a lesifotósok.

Novemberben érkezett a hír, hogy a fiatalok két év után külön utakon folytatják tovább. A rajongókat sokkolta a hír, hiszen látszólag felhőtlennek tűnt a két énekes boldogsága.

Most, hónapokkal a szakítás után, egy paparazzi szúrta ki Shawnt és Camilát, amint önfeledten sétáltatják közös, Tarzan névre hallgató golden retriever kutyájukat Miami utcáin – számolt be a TMZ. Bár a kettejükről készült képek találgatásra adhatnak okot, az egykori szerelmesek között állítólag már csak barátság van, amit igyekeznek a szakítás ellenére is megtartani.

Shawn Mendes and Camila Cabello spotted walking their dog in Miami months after split. https://t.co/jQktNaIvyV — TMZ (@TMZ) January 7, 2022

Shawn és Camila 2019 nyarán, közös daluk, a Senorita forgatásán habarodtak egymásba, kapcsolatuk pedig már az elején nagyon komolyra fordult és úgy tűnt, a koronavírus okozta bezártság csak tovább mélyítette szerelmüket. Ennek ellenére tavaly novemberben közösen jelentették be Instagramon, hogy két együtt töltött év után külön folytatják a továbbiakban.

Úgy határoztunk, hogy a romantikus kapcsolatunknak véget vetünk, de a szeretetünk a másik irányába erősebb, mint valaha. Legjobb barátokként indultunk és szeretnénk, ha ez a jövőben is így maradhatna. Köszönjük a támogatásotokat a kezdetektől és még azon is túl!

A két énekes nem taglalta szakításuknak az okát, de úgy tudni, nem állt harmadik fél a háttérben.