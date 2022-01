Nyugdíjba megy Gordon Ramsay? Jövőbeni karrierjéről nyilatkozott a sztárséf

Az 55 éves szakács friss interjúban vallott szakmai kilátásairól.

Gordon Ramsay (Fotó: Instagram/@gordongram)

Gordon Ramsay vitathatatlanul a világ egyik leghíresebb és legszórakoztatóbb séfje, aranyköpéseivel Dunát lehetne rekeszteni, de azt neki is be kell ismernie, hogy az idő bizony rá is hatással van. Azt nem tagadta, hogy már megfordult a fejében a visszavonulás gondolata, de mindenkit megnyugtatott, hogy ez nem a közeljövőben fog megtörténni – írja a Just Jared.

„Még nem mutattam meg mindent, ne becsüljétek alá egy öregember erejét”

– kezdte Gordon arra a kérdésre válaszolva, hogy tervezi-e befejezni a Hell’s Kitchen című népszerű tévéműsorát, amelynek hamarosan kezdődik a 21. évada.

„Folytatom-e még? A negyvenes éveim elején éreztem először, hogy a szakmám eluralkodott rajtam, az évek elszaladtak és én megöregedtem. Az időt már visszatekerni nem tudtam, de az egészségemért tehettem. Elkezdtem triatlonozni, és 43 évesen Hawaiin teljesítettem az első Ironmanemet. Szóval igen, még akár további 30 évadot is meg tudok csinálni, bízz bennem.”

Ramsay hozzátette, hogy még sok terve van a karrierjét illetően, többek között szeretne egy közös műsort sztárszakács kollégájával, Bobby Flay-jel.

A séf azt is elárulta, hogy a néhai Diana hercegnének készítette élete legjobb fogását, a 90-es években főzött különlegességét pedig azóta sem tudta felülmúlni. A menün előételként póréhagyma terrin szerepelt, a főétel pedig roston sült tengeri sügér volt.