Nevetséges összegű kártérítéssel szúrják ki Meghan hercegné szemét

Ebből nem fog tudni jótékonykodni.

Meghan to receive just £1 from Mail on Sunday for privacy invasion https://t.co/ZSa8nMzxEu — The Guardian (@guardian) January 5, 2022

December 2-án Meghan sussexi hercegné hivatalosan is megnyerte a londoni fellebbviteli bíróságon az apja levelének közzététele miatt egy brit bulvárlap ellen indított perét.

Harry herceg és felesége, Meghan hercegné magánlevél törvénytelen közreadása miatt több mint két éve perelte be a Mail on Sunday című brit vasárnapi bulvárlapot és anyacégét, az Associated Newspapers-t, mondván az magáninformációval való visszaélést, a szerzői jog és a brit adatvédelmi törvény megsértését követte el, amikor 2018-augusztusában, Harry herceg és Meghan hercegné esküvője után közzétett egy kézzel írt levelet, amelyet Meghan az apjának, Thomas Markle-nek írt.

Most nyilvánosságra került, hogy Markle mindösszesen 1 fontot kap az őt ért sérelemért, mely a The Guardiannek nyilatkozó ügyvéd, Mark Stephens szerint egészen nevetséges, hiszen az ilyen jellegű ügyekben 75 ezer és 125 ezer font közötti összeget ítél meg általában a bíróság.

Ez egyébként nem jelenti azt, hogy ennyivel megúszta a brit bulvárlap, az ítélet szerint ugyanis állniuk kell a hercegné minden jogi költségét, ami 1 millió fontra rúg, illetve egy eddig meg nem határozott öszeget még ki kell fizetniük a szerzői jog megsértése miatt is, ahogyan egy hivatalos bocsánatkérő cikket is közölniük kellett a címlapjukon.

Meghan hercegné azt már korábban bejelentette, hogy bármennyi összeget is kap kárpótlásként, azt majd jótékonysági célra fogja felajánlani.