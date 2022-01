Katalin hercegné rekordot döntött Instagramon a lenyűgöző videójával

Mindenki kíváncsi a zongorázó hercegnére.

Katalin hercegné mindenkit meglepett zenei tehetségével a Westminsteri apátságban rendezett karácsonyi koncerten, amikor is Tom Walker énekest kísérte zongorán az ITV csatornán élőben közvetített Together at Christmas című koncerten.

A szerepléséről egy videó is kikerült a királyi pár hivatalos Instagram oldalára, melyet már 11 milliónál is többen tekintettek meg, megdöntve ezzel minden korábbi posztjuk nézettségét.

A hercegnét elhalmozták a dicsérő kommentekkel, ezúttal pedig nem a gyönyörű ruháját vagy eleganciáját hangsúlyozták, hanem zongoratudását, amiről eddig ügyesen hallgatott.

“Annyi mindenben tehetséges, egyszerűen lenyűgöző!” – írták a legtöbben.

A királyi család karácsonya a sikeres koncert után egyébként nem úgy alakult, ahogyan azt remélték. A terjedő omikron variáns miatt Erzsébet királynő az utolsó pillanatban lemondta a sandringham-i karácsonyt, és Winsdorban maradt, Katalinék pedig csupán videóhíváson keresztül kívántak kellemes ünnepet az uralkodónak. Vilmos herceg feleségével és három gyermekével, Gyönggyel, Saroltával, és Lajossal vidéki házukban, Anmer Hallban karácsonyoztaott, kihagyva így a feszes programokat és a kicsik örömére félretéve a királyi etikettet.