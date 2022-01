Ben Affleck olyan gazdag, hogy a piszkos házimunkát már másra bízza

Azon talán már senki nem lepődik meg, hogy Amerikában a legőrültebb feladatokra is kitalálnak egy munkakört, ilyen például a kutyapiszok összeszedése, ha te magad túl alantasnak éreznéd a dolgot. Nos Ben Affleck, Hollywood egyik leghíresebb színésze köszöni szépen, ő már nem hajolgat a kertben zacskóval a kezében, erre inkább felbérel egy céget, név szerint a POOP 911-et – írja a Radar Online.

Affleck kaliforniai Pacific Palisades-i villája előtt a minap szúrták ki a vállalat autóját, amint behajt a 20 millió dolláros birtokra, hogy feladatát elvégezve eltakarítson a színész három kutyája után.

Mindeközben Ben egy romantikus ebéden volt kedvesével, Jennifer Lopezzel a város másik felében. A róluk készült képek alapján, az énekesnő már nem „haragszik” Afflecre a múlthavi incidens után, amikor is a színész volt feleségét, a szintén színésznő Jennifer Garnert hibáztatta évekig húzódó alkoholproblémái miatt.

Csapdában éreztem magam a házasságunkban, szerintem ezért kezdtem el inni. Boldogtalan voltam, de ott voltak a gyerekek, őket nem bánthattam, szóval nem tudtam mitévő legyek. Minden este egy üveg ital után kidőltem a kanapén, de magam is beláttam, hogy ez nem mehet így tovább. Ha házasok maradtunk volna, valószínűleg még most is alkoholista lennék