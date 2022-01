Vírusvideóként terjed, ahogy Elizabeth Olsen kiosztja a paparazzót

Elizabeth Olsen is going viral for answering why she's nicer to paparazzi than her sisters Mary-Kate and Ashley https://t.co/ElUnHSwBzd

A 31 éves színésznő hiába élt évekig nővérei árnyékában, mára már bőven túlragyogta őket a Skarlát boszorkány megformálásával, tavaly pedig önálló sorozatot is kapott a karaktere, a WandaVision, ami Disney+ egyik legnagyobb sikere lett.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne védené oroszlánként a rivaldafényben felnőni kényszerülő testvéreit, erre pedig nem is kell jobb bizonyíték, mint a Twitteren terjedő videó, melyben frappánsan vág vissza a színésznő egy fotósnak, aki arra volt kíváncsi az éppen autogramot osztogató Elizabeth-től, miért sokkal jobb fej, mint a nővérei.

A választ nem tette zsebre…

“how come you’re so much nicer than your sisters?”

“you guys have been bothering them their whole lives”

elizabeth olsen knows how to clear a bitch pic.twitter.com/6F5a968CSe

