Kevés a kilenc hálószoba Harrynek és Meghannak – új otthont keresnek négy főre bővült családjuknak

A sussexi pár még 2020 elején döntött úgy, hogy hátrahagyva királyi kötelezettségeiket, az Egyesült Államokban telepednek le, hogy nyugodt és botránymentes életet tudjanak biztosítani kisfiúknak, Archie-nak. Nos, aki ismeri az elmúlt másfél év történéseit, az tudja, hogy Harry és Meghan elképzelése nem valósult meg maradéktalanul.

A családjuk azonban idén nyáron újabb fővel bővült, a kis Lilibettel, akiről nemrég osztották meg az első fotót a büszke szülők. A kicsi érkezése óta Meghanék neve szinte alig szerepelt a sajtó hasábjain, így akár azt is feltételezhetjük, hogy a hercegi pár végre eleget tesz ígéreteinek és biztosítják gyarapodó családjuknak a nyugodt és biztonságos környezetet.

EXCLUSIVE: Meghan and Harry not 'over the moon' about £11million California mansion and want to movehttps://t.co/yRrhq71uH8

— The Sunday People (@thesundaypeople) January 1, 2022