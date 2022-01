Hatalmas baki a Harry Potter találkozóban!

A rajongók talárban, varázspálcával a kezében, vajsört kortyolgatva, tűkön ülve várták, hogy szilveszterkor éjfélt üssön az óra és végre bemutassák minden idők legjobban várt találkozóját a Harry Potter egykori sztárjaival.

A bő másfélórás műsor tagadhatatlanul nosztalgikus hangulatot idézett minden nézőben, hát még a színészekben, akikről számos gyerekkori, eddig soha nem látott felvételt is mutattak.

Az egyik ilyen, a Hermione Grangert alakító Emma Watson egyik tündéri fotója, amin hatalmas Mickey egér fülekkel a fején reggelizik éppen. A gond csupán annyi, hogy a Harry Potter készítői a műsorba bevágott képnél hatalmas hibát vétettek, ugyanis nem Watsonról, hanem névrokonáról, Emma Robertsről készült az a bizonyos gyerekkori fotó – írja a Vulture.

GUYS HELP ME THATS LITERALLY EMMA ROBERTS NOT EMMA WATSON ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️ #ReturnToHogwarts #HarryPotter20thAnniversary pic.twitter.com/bLbXcCUpnh

— 𝕞𝕒𝕟𝕚𝕒 (@vee_delmonico99) January 1, 2022