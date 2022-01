Stanley Tucci újjászületett operálhatatlannak ítélt nyelvrákja után

Az éhezők viadala, Az ördög Pradát visel, és a Pelikán ügyirat sztárja első feleségét a rák miatt vesztette el, a betegség azonban neki új esélyt adott.

Stanley Tucci amerikai színész (Fotó: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga)

A színész szeptemberben beszélt először a három évvel ezelőtti diagnózisáról, miszerint nyelvrákja van, ami ráadásul mérete miatt nem volt operálható. Az orvosai magas dózisú kemoterápiát és sugárkezelést javasoltak számára, és a gyógymód sikeresnek bizonyult, s bár fél éven át szondán keresztül tudták csak táplálni, ma már sokkal jobban van, a szakértők szerint a rák vélhetően nem tér majd vissza.

Stanley ősszel a New York Timesnak nyilatkozott a betegséggel való küzdelméről, melynek során az étellel való kapcsolata alapjaiban megváltozott.

Minden amit ettem, olyan volt, mint a nedves karton. Alig tudtam lenyelni valamit. Nem a haláltól féltem, hanem attól a leginkább, hogy majd elvesztem az ízérzékelésemet. Hiszen ha nem tudod élvezni az ételeket, akkor hogy tudnál élvezni minden mást.

Stanley ma már ebből szinte semmit sem tapasztal, ízérzékelése mondhatni kifinomultabb, mint valaha:

Minden regenerálódott és helyreállt. A szám szinte olyan, mint egy gyereké, ami minden ízt újonnan tapasztal meg.

– magyarázta jelenlegi állapotát egy friss interjúban.

És éppen ez a sztár nagy szerencséje, aki így hódolhat régi nagy szerelmének, az ételeknek. Pár hónapja bele is vágott álomprojektjébe, ami egy gasztronómiai műsor. A CNN szériájában az olasz származású Tucci Olaszország kevésbé ismert tájait utazza körbe, hogy bepillantást engedjen kultúrájukba, konyhájukba és történelmükbe.

A színész korábban arról is nyilatkozott, mennyire megviselte a diagnózis, hiszek a rák már korábban is rányomta a bélyegét az életére:. Azt remélte, hogy sosem lesz része hasonlóban, hiszen az első feleségét is a rák miatt vesztette el. Borzalmas volt számára nézni a szerelmét éveken át, ahogyan átmegy a kezeléseken.