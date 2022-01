Hasonmások, akiket alig lehet megkülönböztetni Hollywood híres színészeitől

Reinkarnáció, véletlen egybeesés, vagy a genetika csodája? Mutatjuk a sztárokat, akiknek hasonmásai láttán a szem is káprázik.

Körülbelül 7,7 milliárd ember él a Földön, így aztán valóban van rá esély, hogy legyen valaki a világ egy másik felén, aki emlékeztet önmagunkra. Egyes teóriák szerint, egynél több hasonmásunk is létezhet, azonban igen csekély a valószínűsége, hogy szembejöjjön velünk az utcán. Ebben azonban segítségünkre van az internet.

Ha az arcunk híres, akkor biztosak lehetünk benne, hogy valaki, aki épp úgy néz ki, mint mi, megtalál minket. Lássuk tehát a sztárokat, akiket már nem kellene klónozni, mert bizony van élő hasonmásuk.

Dwayne Johnson

A Szikla mondhatni a legfrissebb színész a listán, ő ugyanis idén nyáron jött rá, hogy egy alabamai rendőr, bizonyos Eric Fieldset a szakasztott mása. Kopasz fej, duzzadó izmok, azonos mosoly.

Oh shit! Wow.

Guy on the left is way cooler.

Ez nem semmi! A srác a baloldali képen sokkal menőbb. Vigyázz magadra, és köszönöm a szolgálatod. Egyszer leülhetnénk egy italra, és meghallgatnám az összes Szikla-sztoridat, mert tudom, hogy van belőlük bőven.

Scarlett Johannson

Scarlett Johansson a Végjáték premierjén (Fotó: EPA/ETIENNE LAURENT)

Az Oroszországban élő Kate Shumskaya még általános iskolás volt, amikor az osztálytársai felhívták a figyelmét arra, hogy a vonásai nagyon emlékeztetnek a Marvel-szuperhősnőjére, Scarlett Johanssonra. Kate azóta persze elsajátította a cosplay művészetét, és közösségi oldalaira tömegesen gyártja a tartalmakat, melyekben a színésznőt utánozza. Az üzlet virágzik, mivel a TikTokon már 9,9 millió követője van.

Brad Pitt

Bár azt hinnénk, hogy egy sztár hasonmásának lenni csupa móka és kacagás, erre rácáfol a Harcosok klubja főszereplőjére megszólalásig hasonlító 57 éves oxfordi apuka, Nathan Meads, aki nem tud úgy végigmenni az utcán, hogy ne állítanák meg, ráadásul randevúznia is különösen nehéz, a hölgyek ugyanis azt hiszik, Pitt fotóival él vissza a társkereső appokon. A korábban földmunkákból élő Nathan persze hasznot is húz a biológiai csodából és hivatalos hasonmásként is dolgozik.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston (Fotó: MTI/AP/The Canadian Press/Hannah Yoon)

Szintén a népszerű videómegosztó platform, a TikTok felhasználói fedezték fel a megdöbbentő hasonlóságot egy Lisa Tranel nevű nő és a Jóbarátok sztárja között, miután Lisa feltöltött egy rövid videót, amiben alátátogja Rachel egyik mondatát a sorozatból.

Lady Gaga

Lady Gaga (Fotó: MTI/EPA/NINA PROMMER)

Az énekesnő, aki a Csillag születikkel és a hamarosan debütáló A Gucci-ház című filmjével Hollywoodban is ügyesen megvetette a lábát szintén rendelkezik gy hasonmással, akit nem máshol, mint tokiói olimpián szúrt ki az internet népe.

Jordánia 26 éves harcművészét keverték össze a népszerű előadóval. Julyana Al-Sadeq taekwondósról sikerült ugyanis egy olyan fotót készíteni profilból, aminek láttán a rajongók azt hitték, hogy káprázik a szemük.

Jennifer Lawrence</strong

Már csak Chris hiányzik a képről. Szegény Jen mindig egyedül pózol. Fotó: MTI/EPA

Alexia Maier egy 21 éves lány Floridából, akit többször is megállítottak már az utcán, sokan ugyanis az Oscar-díjas színésznővel, Jennifer Lawrence-szel tévesztették össze. Mivel a valódi Jen éppen kisbabát vár, így vélhetően megritkulnak majd ezek az esetek.

Alexia életére egyébként igen furcsa hatással volt a genetika eme furcsa fintora.

“Nagyon sok figyelmet kaptam a gimnázium első pár évében emiatt. A weben már sok oldal foglalkozott velem, kaptam hideget meleget, de ez segített abban, hogy kialakuljon a mostani személyiségem.

Adam Sandler

Max Kessler 23 volt, amikor egy csapásra világhírű lett. Haverjai évek óta a kis Adam Sandlerként emlegetek őt és a hasonlóság egyébként valóban megdöbbentő lenne, ha közben a filmcsillag nem öregedett volna meg, de így is a srácé lehet a kamasz kiadás pozíció. A hasonlóság azonban nem volt elég ahhoz, hogy sztár legyen belőle a neten, viszont Sandler 2016-ban új filmjében egy Max Kessler nevű karaktert játszott, ami azért elképesztő egybeesés.

A könyvelőként dolgozó fiú úgy vélte, a sors akarta így, ezért a Radditen fotót posztolt magáról, egy “Igazi Max Kessler” feliratú táblával a kezében, amit aztán ezrek osztottak meg közösségi oldalaikon. A kép Sandlerhez is eljutott, aki egy kis grimaszversenyre hívta ki klónját, vajon tényleg annyira hasonlít rá, mint ahogy elsőre tűnik.

Max teljesítette a megmérettetést, így végül Adam meghívta őt The Do Over bemutatójára, ahol együtt partizott a “két tojás”.

Daniel Radcliffe

Mondhatnánk, hogy elég felkapni egy kerek szemüveget, és máris szakasztott másai vagyunk Harry Potternek, azonban orosz származású Nikolay Posled tényleg a megszólalásig olyan, mint Daniel Radcliffe a varázsló filmekben.

Nikolay Posled. Fotó: CEN

A szibériai Krasznojarszkban élő bolti eladó tiniként egy az egyben hozta a Potter külsőt, kerek formájú szemüvegkerete nélkül is egyértelmű volt a hasonlóság. Nikolay ma már nem viseli a szemüveget, és sokat változtak vonásai is, de unokatestvérek még mindig lehetnének Daniellel.