Egykor Charlie legszebb angyala volt: fiánál is fiatalabbnak hiszik a 76 éves színésznőt

Évtizedeket is letagadhatna a 70-es évekbeli sikersorozat sztárja.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jaclyn Smith (@realjaclynsmith) által megosztott bejegyzés

Jaclyn Smith a 70-es évek szexszimbólumának számított, ebben pedig nagy szerepe volt egy ikonikus fehér bikininek. A Charlie Angyalai sztárja szinte az összes promóciós fotón ebben az ikonikus kétrészesben látható, miközben a másik két Angyal felöltözve mosolyog mellette. A fazon meghatározta a 70-es évek fürdőruhadivatját és azóta is évről évre újragondolják, meghagyva az eredeti koncepciót.

A színésznő a televíziós sikerszériája után, melyben Farrah Fawcettel és Kate Jacksonnel alakították a csinos detektívszerepeket és oldottak meg bűnügyeket egy titokzatos

megbízó, Charlie utasítására, Hollywoodban nem tudta megvetni a lábát, így leginkább tévéfilmes szerepeket kapott, azonban génjeinek köszönhetően a mai napig is fel-fel tűnik a női magazinok hasábjain.

Jaclyn idén lett 76 éves, azonban jó pár évtizedet letagadhatna. Legutóbb 39 éves fiával töltött fel egy közös fotót, a kommentelők pedig elsőre azt hitték, hogy a színésznő a fiatalabb a képen.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jaclyn Smith (@realjaclynsmith) által megosztott bejegyzés

“Olyan mintha a bátyád lenne és nem a fiad. Isten áldja a kitűnő génjeidet”

– írta az egyik rajongó.

Smith fia, Gaston Richmond egyébként szintén maradt a gyökereinél és a filmes világban találta meg a számításait operatőrként. Olyan filmekben működött közre, mint a “Party of Five”, a “Shameless” és a “Fresh Off The Boat”.