Végre bejelentette - Britney Spearsnek óriási híre van

A popsztár minden erejével azon van, hogy ne csak magánélete, de karrierje is visszatérjen a rendes kerékvágásba.

Britney a legnagyobb titokban vette fel Elton Johnnal a zenész Tiny Dancer című dalának duettjét – árulta el egy forrás a PageSixnek.

A 40 éves énekesnő a múlt héten találkozott Elton Johnnal egy Beverly Hills-i stúdióban, hogy felvegyék az 1971-es klasszikus új változatát. A számot a Universal Music fogja kiadni a jövő hónapban.

„Ez Elton ötlete volt, Britney pedig hatalmas rajongója. Felvették a Tiny Dancer remixét duettként és ez hihetetlen izgalmas. Már lejátszották a lemezkiadó alkalmazottainak, és mindenki odáig volt érte. Azt mondják ez lesz a nyár dala”

– osztotta meg egy zeneipari bennfentes, aki azt is elárulta, hogy Britney hivatalosan is visszatért a munkához és nagyon izgatott.

Spears már többször utalt rá, hogy készen áll visszatérni a munkába, miután 2021 novemberében megszűnt a közel 14 évig tartó gondnoksága.

A forrás szerint olyan nagy az étvágy Spears visszatérése iránt, hogy a kiadóval „rekord összegű szerződést” kötött.

A Tiny Dancert John és Bernie Taupin írta. Eredetileg John 1971-es, Madman Across the Water című albumán jelent meg, majd 1972-ben kislemezként is debütált. A Rolling Stone minden idők 500 legjobb dala listáján 2021-ben még mindig a 47. helyen állt.