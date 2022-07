Úgy járnak a betörők Meghan és Harry villájába, mint más a boltba

Az ingatlanban, ahol a pár két kisgyermekükkel, a hároméves Archie-val és az egyéves Lilibettel él, mindkét alkalommal járt a rendőrség – írja a Hello magazin.

A hatóságokat május 19-én koraeste riasztották először, majd alig két héttel később, május 31-én másodjára is kiment a rendőrség Harryék otthonához.

Mindkét illetéktelen behatolás kapcsán birtokháborítás és tulajdon elleni bűncselekmény miatt indított nyomozást a Santa Barbara-i rendőrség, akiket az elmúlt 14 hónapban hatszor hívott ki a sussexi pár.

Harry herceg és felesége 2020 júniusában költöztek be a Montecito-kastélyba, hivatalos nevén a Chateau of River Rockba. Az ingatlanban spa, teniszpálya és egy saját játszótér is található, amit a gyerekeik is élvezhetnek.

Prince Harry and Meghan Markle have revealed the first glimpse of their daughter, Lilibet Diana in their family holiday card. Taken at their home in Montecito, California, photo was captured by Alexi Lubomirski. pic.twitter.com/cxGVZfzFyw

