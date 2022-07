Gyerekkori példaképéről mesélt a híres hollywoodi rendező

M. Night Shyamalan Hollywood egyik legeredetibb alkotója. Miután berobbant a Hatodik érzékkel, vegyes eredményekkel folytatta ugyan pályafutását, de az utóbbi évek filmjei azt bizonyítják, hogy ismét magára talált (Széttörve, Üveg, Idő). Ahogyan egyik kritikusa fogalmazott, Shyamalan akár szárnyal, akár nagyot bukik, mindig a maga nótáját fújja, fütyülve a konvenciókra, nem véletlenül Spike Lee a példaképe.

Shyamalan azt mondta a Varietynek, ha nem találkozik Lee szerzői vígjátékával, a Nola Darlinggal (She’s Gotta Have It), ma talán ő is orvos lenne, mint a családjában mindenki. Azt kezdte csodálni Lee-ben, hogy fütyül a filmipar elvárásaira, és a maga útját járja egy nem túl barátságos közegben. Ez utóbbi halk megjegyzésével arra utalhatott, hogy Lee fekete, Shyamalan pedig indiai származású, és Hollywoodban egészen a közelmúltig fehér dominancia uralkodott, már ami a szerzői filmeket illeti.

További érdekes párhuzam a két alkotó között, hogy brillírozni tudnak, amikor a saját témájukat akarják kifejteni, és kevésbé jól teljesítenek, ha hozott anyagból dolgoznak. Lee koreai remekmű nyomán készült Oldboya nem a legsikerültebb munkái közé tartozik, és Shyamalan is nagyot koppant Az utolsó léghajlítóval, amelynek kiindulópontja egy animéből készített animációs sorozat volt.

Ugyanakkor Shyamalan munkái érnek az idővel. A Sebezhetetlent például ma már sokan a nagy hollywoodi szuperhősös hullám előfurának tekintik, mivel a rendező szétszedi benne a műfajt, aztán összerakja a saját ízlése szerint.

Lee-ben és Shyamalanban szintén közös, hogy akár mellé is foghatnak néha, de filmjeik mindenképpen vitát generálnak, mert fontos kérdések mélyére próbálnak leásni. Márpedig ez a szerzői film lényege: a néző soha ne lehessen közömbös a mű iránt.

Shyamalan legközelebb egy posztapokaliptikus thrillerrel jelentkezik, vagyis úgy tűnik, megint egy nagy hagyományokkal bíró műfajt szeretne a a talpáról a feje tetejére állítani. A Knock at the Cabinról annyit tudni, hogy egy család több mint kellemetlen látogatókat kap, s ezzel szintet lép a túlélésért folytatott harc.

Knock at the Cabin – hazai bemutató: 2023. február 2.