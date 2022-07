Perzselően forró előzetest kapott a Trónok harca előzménysorozata

Korábban már kaphattunk egy pár másodperces kedvcsinálót a Sárkányok háza sorozathoz, de a most bemutatott előzetesből sokkal több mindenre derült fény.

Március végén jelentette be az HBO, hogy augusztus 21-én végre bemutatják a várva várt sorozatot, a House of Dragont, vagyis a Sárkányok házát, ami 200 évvel játszódik a Trónok harca történései előtt.

A most megjelent előzetesből kiderült, hogy politikai mesterkedésekből és vérontásból az új szériában sem lesz hiány és sokkal több sárkányt is láthatunk majd, mint az előző történetben, amik garantáltan felperzselik a hangulatot. Noha korábban a készítők úgy nyilatkoztak, hogy merőben más sorozatra kell számítaniuk a rajongóknak, annál, mint amit a Trónok harca során megszoktak, a kedvcsináló egyelőre hozta azt a sötét és rideg hangulatot – írja a Just Jared.

Az HBO azért döntött épp ennek a történetnek a feldolgozása mellett, mert a könyvek, amik alapján készül, teljesen befejezettek, így nem kell tartaniuk a rajongók haragjától, az esetleges új szálak esetén, amivel szemben a Trónok harca évekig próbálta állni a sarat.

A sorozatot George R. R. Martin író és Ryan J. Condal készítette Martin Tűz és vér című regénye alapján, a rendező pedig Miguel Sapochnik volt, aki a Trónok harca: Az utolsó őrséget is direktálta.

George R. R. Martin egyébként elismerően nyilatkozott a Sárkányok házáról, miután köztudottan nem lelkesedett a Trónok harca befejezésért.

„Néhány nyers részt megnéztem és imádom őket! A forgatókönyv, a rendezés, a színészi játék mind fantasztikusnak tűnik. Remélem nektek is annyira tetszeni fog, mint nekem”

– áradozott a 73 éves író.