Bear Grylls egy 68 éves bikinimodelltől kapott randiajánlatot

Az egykori Sports Illustrated modell az élő bizonyíték arra, hogy a kor csupán egy szám, hiszen mintegy 30 évvel tűnik fiatalabbnak valós koránál.

Christie Brinkleyt a minap a Social Life magazin interjúvolta meg, az egyik kérdés pedig az volt, hogy melyik jóképű hírességgel szeretne összezárva maradni egy lakatlan szigeten, amire az egykori bikinimodell gondolkodás nélkül rávágta Bear Grylls nevét.

– mondta Christie és elárulta, hogy az ideális randevú a brit kalandorral szerinte egy vitorlázás lenne.

