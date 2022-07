Spielberg videóklipet rendezett egy rocksztárnak

Spielberg nem másnak, mint a világhírű angol folk-rock együttes, a Mumford & Sons énekesének, Marcus Mumfordnak rendezte a Cannibal című videóklipjét, ami az első ilyen munkája a direktornak.

A legendás rendező, Steven Spielberg a filmből a zenébe ülteti át a tudását. Nemrégiben Marcus Mumford énekes az Instagramon keresztül árulta el, hogy Spielberg rendezte új klipjét, ami július 14-én jelent meg. A videót teljes egészében Spielberg telefonjáról forgatták – írja a Collider.

Spielberg több évtizeden keresztül a legikonikusabb és legemlékezetesebb filmeket hozta el a közönségnek. Rendezőként a neve egyet jelent az olyan klasszikusokkal, mint az E.T., a földönkívüli, A cápa, a Jurassic Park és az Indiana Jones. Számtalan film és tévéműsor producere volt, többek között a Kapj el, ha tudsz (amelyet rendezett is), a The Pacific – A hős alakulat, és a Transformers is az ő nevéhez fűződik. Legutóbb Spielberg a West Side Story remake-jét rendezte, valamint íróként és rendezőként közreműködik a The Fabelmans című készülő filmben, amelynek

bemutatója idén novemberre várható.

Marcus Mumford a Mumford & Sons nevű brit folk rockzenekar tagjaként vált ismertté. A csapat olyan slágerekért felelős, mint az I Will Wait, a Little Lion Man és a Hopeless Wanderer, amelynek klipjében Jason Bateman, Jason Sudeikis, Ed Helms és Will Forte is szerepel. A csapat pályafutása során négy stúdióalbumot adott ki, a legutóbbi, a Delta 2018-ban jelent meg.

A Cannibal Marcus Mumford hamarosan megjelenő debütáló szólóalbumáról származik, amely szeptember 16-án fog megjelenni.