A Harry Potter-filmek csillagával forgat a legendás rendező

Rupert Grint és Dave Dave Bautista főszereplésével forgatja legújabb hátborzongató thrillerét M. Night Shyamalan.

Újabb feszült thrillerrel jelentkezik M. Night Shyamalan, aki annak idején a Hatodik érzékkel tette le névegyét, és többek között a Sebezhetetlen-trilógiával tovább öregbítette hírnevét (Sebezhetetlen, Széttörve, Üveg).

Új filmje, a Knock at the Cabin szintén feszült thriller, de annyira, hogy maga a rendező is megriadt az egyik jelenettől. Shyamalan az Instagramon számolt be arról, hogy a film nagyon sötét és felkavaró, és az egyik felvétel őt magát is borzasztóan megrázta. Olyannyira, hogy félre kellett vonulnia, hogy össze tudja szedni magát.

A történetről a rendező szokása szerint szinte semmit nem lehet tudni, csupán annyi derült ki eddig, hogy a civilizáció összeomlása után egy túlélő család váratlan látogatókat kap, akiknek nem örülnek. A főszereplők Dave Bautista (A galaxis őzői) és Rupert Grint (Harry Potter-filmek).