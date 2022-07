Harry herceg tovább cirkuszol, amiért nem kap rendőri védelmet

Harry herceg jogi lépéseket készül tenni a brit belügyminisztérium ellen bíróságon, ugyanis újabb információk derültek ki rendőri védelmének megvonásával kapcsolatban – írja a TMZ online bulvárújság.

Prince Harry says he was not told the Queen’s staff were involved in ending his protective security while visiting the U.K. https://t.co/Lw3eccmr1r

— TMZ (@TMZ) July 7, 2022