Az 51 éves Denise Richards egy szál fürdőruhában ünnepelte a függetlenség napját

Mindenki álla leesett gyönyörű színésznő fotójától.

Charlie Sheen exfelesége egy amerikai zászlós bikiniben ünnepelte a július 4-i függetlenség napját a malibui tengerparton, az alkalmat pedig megragadta hogy OnlyFans fiókját népszerűsítse követői körében.

Ahogy az már a nevéből is látszik, a „csak rajongóknak”, többek között felnőtt tartalmakat is áruló oldal lehetőséget nyújt a tartalomkészítőknek arra, hogy pénzt szedjenek be feliratkozóiktól az exkluzív fotókért és videókért.

A dolog már csak azért is érdekes, mert alig pár héttel ezelőtt hatalmas visszhangot keltett, hogy Denise Richards és Charlie Sheen 18 éves lánya Sami, csatlakozott az oldalhoz, ami a

színésznő rajongóinak figyelmét sem kerülte el.

„A lányoddal versenyzel? Vagy csak így próbálod támogatod őt?”

A Vad vágyak sztárja június végén jelentette be saját OnlyFans fiókját, mindössze egy héttel azután, hogy 18 éves lánya csatlakozott a weboldalhoz.

Sami apja nem volt elragadtatva a ténytől, hogy lánya árulni kezdte az interneten a fotóit, Charlie Sam anyját, Denise-t hibáztatta, amikor a US Weekly rákérdezett, mit szól lánya OnlyFans fiókjához.

„Most 18 éves és az édesanyjával él. Ez nem az én házamban történt. Nem nézem el ezt, de mivel nem tudom megakadályozni, csak azt kértem, maradjon stílusos, kreatív és ne áldozza fel a becsületét”

– zárta rövidre a választ a Két pasi meg egy kicsi sztárja.

Az 51 éves Denise Richards nem hagyta szó nélkül, hogy exférje őt hibáztatja a történtekért, ezért igyekezett tiszta vizet önteni a pohárba:

„Sami 18 éves, és ez a döntése nem azon múlt, hogy kinek a házában él. Szülőként csak annyit tehetek, hogy terelgetem őt, és bízom az ítélőképességében, de ő maga hozza meg a döntéseit.”

Denise Richards és Charlie Sheen 2002-ben házasodott össze, majd három évvel később beadták a válókeresetet. Kapcsolatukból két gyermekük született, Sami és a 16 éves Lola.